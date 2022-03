Grandes heures de Cluny : Festival Off Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Saône-et-Loire

Grandes heures de Cluny : Festival Off Cluny, 16 juillet 2022, Cluny. Grandes heures de Cluny : Festival Off Ville de Cluny Place du 11 août 1944 Cluny

2022-07-16 – 2022-07-16 Ville de Cluny Place du 11 août 1944

Cluny Saône-et-Loire EUR 0 En collaboration avec la Mairie de Cluny, le festival des Grandes Heures vous propose cette année des master class, cours, répétitions publiques et bord de plateau en direction de tout public. Gratuit et accessible à tous sur inscription ! Samedi 16 juillet de 9h30 à 11h30, Lieu à définir- Gabriel PIDOUX

Hautbois – Master Classes collectives et individuelles sur inscription Jeudi 21 juillet de 15h à 17h, Hôtel Dieu – Raven Squid Ballet Compagnie

Cours public donné par le chorégraphe, Gregory CIANCI Vendredi 22 juillet de 10h à 12h, Théâtre de Cluny – Raven Squid Ballet Compagnie

Répétition publique ouverte à tous Vendredi 22 juillet de 17h à 18h30, Théâtre de Cluny – Raven Squid Ballet Compagnie

Répétition publique suivie d’un bord de plateau pour rencontrer le chorégraphe et les artistes Ville de Cluny Place du 11 août 1944 Cluny

