Grandes Ecoles : espaces d’émancipation ? Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 12 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Informations au 01 40 33 26 01 ou sur bibliotheque.couronnes@paris.fr

Cette conférence du cycle des Jeudis de l’actualité propose d’interroger l’organisation, le fonctionnement et le système de sélection des grandes écoles qui tend – malgré une volonté de repenser ce modèle – à reproduire les inégalités sociales.

A l’heure des récentes impulsions gouvernementales axées sur l’égalité des chances en matière éducative et plus précisément au sein des filières d’excellence, cette conférence vise à questionner l’actuelle ambition étatique de convertir les élèves de milieux populaires à un projet académique et professionnel élitiste.

Cette volonté soulève alors un certain nombre de questions : quel est le profil sociologique des élèves qui intègrent les grandes écoles aujourd’hui ? La notion de mérite a-t-elle un sens ? L’école est-elle un espace susceptible de permettre l’émancipation des individus par le mérite, ou ne fait-elle que reproduire des inégalités préexistantes ? Quels sont les effets du principe de l’égalité des chances sur l’organisation et le fonctionnement des institutions d’élite ? Constate-t-on de réelles évolutions ?

Suivant ces interrogations précises, Annabelle Allouch maître de conférences en sociologie à l‘université de Picardie-Jules Verne, chercheure associée à Sciences Po mais aussi à l’INA (Institut national de l’Audiovisuel) et visiting scholar à l’Université d’Oxford exposera les modalités et principes des politiques éducatives liés au principe de l’égalité des chances au sein des grandes écoles françaises. Auteure de La Société du concours (Seuil,

2017) de Mérite (Anamosa,

2021), et Les nouvelles portes des grandes écoles (éditions Puf, 2022), cette sociologue constate que le

système de sélection des grandes écoles tend toujours à reproduire les inégalités sociales malgré une volonté actuelle de repenser ce modèle.

Selon les mêmes interrogations, le

deuxième invité est le journaliste Maurice Midena qui publiait en 2021 Entrez rêveurs, sortez manageurs, formation et formatage en école de commerce. Diplômé du Centre de formation des journalistes, et passé par Audencia Business School, son approche critique se focalise sur le fonctionnement des écoles de commerce, sélectives et

onéreuses. Il cible ainsi leur volonté de façonner les étudiants en fonction des

impératifs de l’entreprise,

véritable système de formatage des futures élites destinées à entretenir le modèle capitaliste néolibéral.

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

Contact : +33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/ https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/

École normale supérieure de Paris École normale supérieure de Paris