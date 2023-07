Visite des Grandes Caves Saint-Roch Grandes caves Saint-Roch Rochecorbon, 16 septembre 2023, Rochecorbon.

Visite des Grandes Caves Saint-Roch 16 et 17 septembre Grandes caves Saint-Roch Visite guidée : 11H, 15H ou 17H (30 personnes max par créneaux, réservation obligatoire); visite libre tout au long de la journée. Gratuit pour tous. Visite virtuelle disponible en lien.

Pour ce week-end du patrimoine, nous vous proposons des visites guidées ou visites libres suivies d’une dégustation de nos vins.

Cette année le vivant est à l’honneur et nous avons la chance de le travailler lors de l’élaboration du vin. Venez enrichir vos connaissances sur les coulisses et les merveilles du vivant du vin.

Une salle entière dédiée à ce thème où découvertes, expériences et quizz seront de la partie !

Grandes caves Saint-Roch 65 quai de la Loire 37210 Rochecorbon Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Les Grandes Caves Saint-Roch de la maison Blanc Foussy datent du XIIe siècle.

Plus de 3 km de galeries creusées dans le tuffeau ! Découvrez, au cours de la visite, les activités qui se sont développées dans les caves au fil des siècles : extraction du tuffeau, élevage du ver à soie et culture des champignons. Laissez vous surprendre par la légende de saint Roch qui a donné son nom à nos caves et découvrez étape par étape les secrets de l’élaboration des vins en méthode traditionnelle. Venez apprendre à déguster les vins avec nos ateliers d’initiations à l’œnologie : apprenez à vous servir de vos papilles, de vos yeux et de votre nez pour apprécier les différents aspects du vin. Enfin, ne manquez pas de découvrir notre gamme des vins de la région, des rouges au blancs, en passant par nos traditionnels vins effervescents. Nous proposons 80 références de vin de Loire mais aussi de toute la France et même d’Espagne. Nous sommes une entreprise familiale possédant plusieurs vignobles qui mettent en valeur les terroirs et les personnes qui y travaillent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Karine Faby