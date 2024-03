Grande vente solidaire Vide grenier Lieu-dit LOREY Breuilpont, samedi 16 mars 2024.

Grande vente solidaire Vide grenier Lieu-dit LOREY Breuilpont Eure

Samedi

La Compagnie des R organise une Grande vente solidaire sur deux week-ends

– 16 mars

– 13 et 14 avril

Retrouvez des stands sur 300m2 avec que des objets d’occasion !

Livres (enfants et adultes), dvds, cds, vhs, vinyles (tous styles), vaisselle, électronique et hifi, bcp de jeux, meubles (petits, rangement, etc.) bricolage, jeux, décoration, collection, fournitures scolaires, cadres, mobilier d’école, vêtements (enfants et adultes), textiles (bain et maison), puériculture, chaussures, bibelots, déco noëls, rotin, osier,,…. Et bien plus encore !

Lieu: 17 chemin des vignes lieu dit lorey 27640 breuilpont. Grand bâtiment dans une cour clôturée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

Lieu-dit LOREY 17 chemin des Vignes

Breuilpont 27640 Eure Normandie

L’événement Grande vente solidaire Vide grenier Breuilpont a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération