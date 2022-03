Grande Vente Printemps Eté Friperie Scaër, 2 avril 2022, Scaër.

Grande Vente Printemps Eté Friperie Friperie et Salle 4 Longère MJC 3 Rue Louis Pasteur Scaër

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 16:00:00 Friperie et Salle 4 Longère MJC 3 Rue Louis Pasteur

Scaër Finistère

Des vêtements femmes, hommes et enfants en très bon état et à tout petit prix.

Des accessoires, de la maroquinerie, des bijoux, des chaussures, du linge de maison.

Une jolie boutique et de belles créations, une équipe accueillante, tout pour passer un bon moment en faisant de très bonnes affaires.

Pour débuter la belle saison en beauté, sans se ruiner et (re)faire votre garde-robe n’hésitez pas à passer!

Démonstration de tissage et crochet.

En plus de cette journée de grand déballage, nous sommes ouvert toute l’année et nous avons de nouveaux arrivages toutes les semaines !

Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

laverie@mjc-marelle.eu

Des vêtements femmes, hommes et enfants en très bon état et à tout petit prix.

Des accessoires, de la maroquinerie, des bijoux, des chaussures, du linge de maison.

Une jolie boutique et de belles créations, une équipe accueillante, tout pour passer un bon moment en faisant de très bonnes affaires.

Pour débuter la belle saison en beauté, sans se ruiner et (re)faire votre garde-robe n’hésitez pas à passer!

Démonstration de tissage et crochet.

En plus de cette journée de grand déballage, nous sommes ouvert toute l’année et nous avons de nouveaux arrivages toutes les semaines !

Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Friperie et Salle 4 Longère MJC 3 Rue Louis Pasteur Scaër

dernière mise à jour : 2022-03-17 par