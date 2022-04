Grande vente Emmaüs au kg Parc expositions du Chillou 86100 Chatellerault Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Grande vente Emmaüs au kg Parc expositions du Chillou 86100 Chatellerault, 27 mai 2022, Châtellerault. Grande vente Emmaüs au kg

du vendredi 27 mai au dimanche 29 mai à Parc expositions du Chillou 86100 Chatellerault

Vente au kg : Vêtements, livres, vaisselle et bibelots

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T10:00:00 2022-05-29T19:00:00

