Nous vous attendons nombreux le samedi 20 mars de 10h à 17h00 à la Boutique des Invités au Festin située 10 rue de la Cassotte à Besançon. accueil@lesinvitesaufestin.fr +33 3 81 88 90 30 https://www.lesinvitesaufestin.fr/ Venez découvrir nos différents articles pour bébés, enfants et ados, de toutes tailles et pour tous les goûts, … à prix doux !

