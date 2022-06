Grande vente de Saint Vincent de Paul Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: 29600

Morlaix

Grande vente de Saint Vincent de Paul Morlaix, 9 juin 2022, Morlaix. Grande vente de Saint Vincent de Paul Société de Saint Vincent de Paul 12 Grande Venelle Morlaix

2022-06-09 10:00:00 – 2022-06-09 16:00:00 Société de Saint Vincent de Paul 12 Grande Venelle

Morlaix 29600 Vêtements et chaussures (homme, femme, enfant, bébé), jouets, lingerie, bijoux, matériel de puériculture, linge de maison, …

Petite brocante (petits meubles, vaisselle, bibelots, dvd, vinyles, cassettes audio et video, …) Un café-crêpe est offert à chacun dans un cadre champêtre ! st-vincentdepaul.morlaix@wanadoo.fr +33 2 98 63 21 13 http://www.ssvp.fr/ Vêtements et chaussures (homme, femme, enfant, bébé), jouets, lingerie, bijoux, matériel de puériculture, linge de maison, …

Petite brocante (petits meubles, vaisselle, bibelots, dvd, vinyles, cassettes audio et video, …) Un café-crêpe est offert à chacun dans un cadre champêtre ! Société de Saint Vincent de Paul 12 Grande Venelle Morlaix

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 29600, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Société de Saint Vincent de Paul 12 Grande Venelle Ville Morlaix lieuville Société de Saint Vincent de Paul 12 Grande Venelle Morlaix Departement 29600

Morlaix Morlaix 29600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Grande vente de Saint Vincent de Paul Morlaix 2022-06-09 was last modified: by Grande vente de Saint Vincent de Paul Morlaix Morlaix 9 juin 2022 29600 morlaix

Morlaix 29600