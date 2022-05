GRANDE VENTE DE PRINTEMPS Longwy Longwy Catégories d’évènement: Longwy

GRANDE VENTE DE PRINTEMPS Longwy, 26 mai 2022, Longwy. GRANDE VENTE DE PRINTEMPS Manufacture des Emaux de Longwy 1798 3 rue des Emaux Longwy

2022-05-26 – 2022-05-27

Longwy Meurthe-et-Moselle Traditionnelle vente de l’Ascension.

Sur rendez-vous les 26 et 27 mai de 8h à 18h.

Accès libre le 28 mai de 10h à 18h. +33 3 82 24 30 94 Manufacture des Emaux de Longwy 1798

Manufacture des Emaux de Longwy 1798

