Grande vente de printemps Les oeuvres sociales de la Fraternité Nantes, samedi 13 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 10:00 – 16:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Tout public

Ouverture exceptionnelle des boutiques de seconde main du VETI (vêtements, bijoux) et du BRIC A BRAC (vaisselle, loisirs créatifs, livres, décoration, jeux, etc.) Présence de plusieurs créateurs nantais Spectacle de marionnettes à 14h

Les oeuvres sociales de la Fraternité Dervallières – Zola Nantes 44100

02 53 35 38 62 contact@lafrat-nantes.org https://fraternitenantes.fr