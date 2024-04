Grande Vente de Plantes Le Havre, vendredi 12 avril 2024.

Grande Vente de Plantes Le Havre Seine-Maritime

Vendredi

Alerte bon plan ! Des milliers de plantes, pots & terreaux à des prix imbattables. Un week-end à ne pas manquer ! Ici, que des prix mini ! Arrivage de plantes durant le week-end (pour un max de choix et de fraîcheur !) Cette initiative s’inscrit dans un engagement continu pour rendre le vert accessible à tous.

Réservation conseillée

Vendredi et samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 17h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 10:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

154 Rue Victor Hugo

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Grande Vente de Plantes Le Havre a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie