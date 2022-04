Grande vente de livres Médiathèque de Verrières Verrières Catégories d’évènement: Verrières

Grande vente de livres Médiathèque de Verrières, 18 mai 2022, Verrières. Grande vente de livres

du mercredi 18 mai au samedi 28 mai à Médiathèque de Verrières

La médiathèque de Verrières vend des livres sortis des collections à tout petit prix. Venez en profiter.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque : Mar : 16h00-18h00 Mer : 14h00-18h00 Jeu : 15h00-18h00 Sam : 9h00-12h00

Grande vente de livres sortis des collections à la Médiathèque de Verrières Médiathèque de Verrières 2, Place de Coume 86410 Verrières Verrières Bas Conac Vienne

2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T15:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-21T09:00:00 2022-05-21T12:00:00;2022-05-24T16:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-28T09:00:00 2022-05-28T12:00:00

