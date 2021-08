Ondreville-sur-essonne Moulin de Châtillon Ondreville-sur-essonne Grande vente de livres d’occasion Moulin de Châtillon Ondreville-sur-essonne Catégorie d’évènement: Ondreville-sur-essonne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin de Châtillon

À l’occasion des journées du patrimoine, samedi 18 septembre après-midi et dimanche 19 septembre toute la journée : grande vente de livres d’occasion au Moulin.

Voir https://asamec.wordpress.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Catégorie d'évènement: Ondreville-sur-essonne

Lieu Moulin de Châtillon
Adresse 24 Rue du Marais de Châtillon, Ondreville-sur-essonne
Ville Ondreville-sur-essonne