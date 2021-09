Vendôme Vendôme Loir-et-Cher, Vendôme Grande vente de livres déclassés du réseau des médiathèques à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme Loir-et-Cher Vendôme Grande vente de livres déclassés du réseau des médiathèques à Vendôme. Pour garder attrayantes leurs collections et faire de la place aux nouveaux arrivages, les bibliothécaires de Vendôme se livrent, comme cela se pratique dans toutes les bibliothèques, à des opérations de « désherbage ». Il s'agit d'écarter des collections les ouvrages fatigués, les séries devenues incomplètes, les documentaires obsolètes. Cette année seront mis en vente, des romans, des romans policiers et de science-fiction, des documentaires, des livres jeunesse, des bandes dessinées, des revues… La vente aura lieu sous des barnums installés devant l'entrée de la bibliothèque du parc Ronsard. Chaque document sera vendu indifféremment pour la modique somme de 0,50 €. Cette vente est réservée aux particuliers. Venez nombreux, chacun trouvera son bonheur. Et tout doit disparaître ! +33 2 54 89 43 66

