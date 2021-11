GRANDE VENTE DE CONFITURES CHEZ MUROISE ET CIE A VALLET Vallet, 3 décembre 2021, Vallet.

Amis Nantais, Angevins, Vendéens, amis de passage dans la région …

Venez déguster nos confitures artisanales et faire vos petites emplettes gourmandes de Noël !

Les vendredi 3 et samedi 4 décembre de 10 h à 18 h Muroise et compagnie vous ouvre ses portes et ses pots de confitures ! Dégustation de toute la gamme et des nouveautés, coffrets de Noël disponibles ….///

Pass sanitaire requis en raison des dégustations. Merci de votre compréhension et à très vite !

Vente et degustation de confitures chez Muroise et Cie le vendredi 3 et samedi 4 décembre de 10h à 18h à vallet

+33 022806263 https://www.muroise.com/

