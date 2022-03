Grande vente d’articles ar REDADEG Centre culturel Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Centre culturel Yezhoù ha Sevenadur, le mercredi 6 avril à 10:30

Soyez prêt.es à courir en vous équipant des articles de la Redadeg ! Le mercredi 6 avril prochain, nous vous proposerons une grande vente d’articles. Vous y trouverez votre bonheur, c’est sûr ! Vous voulez avoir une idée de ce qui vous attend ? C’est par ici : [https://www.ar-redadeg.bzh/…/katalog_2022_compressed.pdf](https://www.ar-redadeg.bzh/…/katalog_2022_compressed.pdf) Soyez prêt.es à courir en vous équipant des articles de la Redadeg ! Centre culturel Yezhoù ha Sevenadur 12 avenue de l’Angevinière Saint-Herblain Sillon de Bretagne Loire-Atlantique

