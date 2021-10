Grande vente aux enchères Théâtre du Loup, 22 décembre 2021, Les Acacias.

**GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES** **Décors, accessoires, meubles et merveilles…** Mercredi 22 décembre, en la salle du Théâtre du Loup, il sera procédé à une grande vente aux enchères d’objets scénographiques variés : Accessoires faits main, costumes, masques, tableaux et décors peints (Philippe Grosclaude, Gérald Poussin, Eric Jeanmonod…) mobilier de toutes sortes, bidules improbables et machins bizarres issus de spectacles mythiques du Loup : _Zazie dans le métro_, _Recherche Eléphants_, _Caraïbes_, _Emois, émois, émois_, _La triste histoire de Marguerite…_, et bien d’ autres. – **Mise à prix symbolique et dérisoire :** entre CHF 1.- et CHF 99.- selon les pièces – Au marteau et à la criée **Maîtres Charlotte Magnitude** et **Thierry-le-Joran**, commissaires priseur.e.s Assisté.e.s de **M. Rico Machin Chose**, objetologue – Les lots et pièces mis à la vente seront exposés et visibles sur place le jour même dès 14h. Le bénéfice de la vente contribuera à combler les dettes COVID des saisons précédentes de la compagnie. Noël arrive, offrez original, soyez généreux.ses, sachez dépenser ! – **Mercredi 22 décembre, dès 18h30** – **Infos et réservations :** [www.theatreduloup.ch](http://www.theatreduloup.ch) +41 22 301 31 00

Théâtre du Loup Chemin de la Gravière 10, 1227 Les Acacias



