Le vendredi 3 septembre 2021

de 12h à 19h

Le samedi 4 septembre 2021

de 9h à 19h

gratuit

La Bellevilloise accueille une grande vente au kilo vendredi 3 et samedi 4 septembre 2021. C'est la rentrée ! Mais tout n'est pas gris pour autant. Et oui, Ohmyfrip installe ses portants à la Bellevilloise dans l'ouest parisien pour votre plus grand bonheur ainsi qu'une touche de couleur. Recycler c'est bien mais réutiliser c'est encore mieux ! Alors éloignons-nous de la fast fashion pour donner une deuxième vie aux vêtements et du sens à ton style. Chemisiers, t-shirts, jeans, vestes, chemises, jupes, robes, pantalons, femme, homme etc.. Ohmyfrip te propose des milliers de vêtements de seconde main, des pièces uniques et vintage, des accessoires mais pas que… Le tout au prix unique de 25€ le kilo ! Tu ne peux pas venir à l'ouverture ? Pas de panique ! Nous rechargeons les portants pendant toute la durée de l'événement Pass sanitaire requis: – schéma vaccinal complet – résultat négatif d'un test PCR ou antigénique de moins de 72h – certificat de rétablissement (plus de 11 jours, moins de 6 mois)

