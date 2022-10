Grande veillée de contes et de chataîgnes grillées Trédaniel Trédaniel Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Trédaniel Pour se retrouver au cœur de l’Automne, nous vous proposons une grande veillée. Au sein d’une large grange, et réchauffés par les feux des Braseros, nous pourrons déguster des châtaignes en écoutant contes et musiques. Il y aura des histoires d’Antan et des brèves d’aujourd’hui, une scène et de quoi boire des coups !

Si vous avez une histoire et une chanson sous le coude, n’hésitez pas à nous contacter pour monter sur scène. Petite restauration sur place – Tireuse à bières. Prix libre pour les artistes. bibliotheque.tredaniel@gmail.com Trédaniel

