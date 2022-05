GRANDE TRAVERSEE DE L’ARGONNE Clermont-en-Argonne, 26 mai 2022, Clermont-en-Argonne.

2022-05-26 – 2022-05-29

Clermont-en-Argonne Meuse

10 EUR

Venez participer à la Grande Traversée de l’Argonne du 26 au 29 mai 2022. nAu programme, une traversée libre sur le GR14 du 26 au 29 mai, trail, rando, VTT, Gravel et marche nordique ! nLe 28 mai : trail de 13,6 km et de 30 km au départ de Châtel-Chéhéry et marche nordique de 12km au départ de Varennes en Argonne nLe 29 mai : au départ de Beaulieu en Argonne : parcours de VTT de 25km et 45 km, parcours gravel de 50km et 100km et 3 parcours de randonnée de 7km, 12km et 20 km. n2 jours d’animations, loisirs culturelles et artistiques pour toute la famille avec buvette et restauration le 28 mai à Châtel Chéhéry et le 29 mai à Beaulieu en Argonne.

avenirargonne@argonne-pnr.fr +33 6 33 47 02 71 https://www.grande-traversee-argonne.fr/

