GRANDE SUITE À L’OMBRE DES ONDES Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

GRANDE SUITE À L’OMBRE DES ONDES Toulouse, 17 mai 2022, Toulouse. GRANDE SUITE À L’OMBRE DES ONDES THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse

2022-05-17 – 2022-05-17 THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau

Toulouse Haute-Garonne 12 EUR 12 16 Par l’ensemble Dedalus mettre en vibration “La bibliothèque de récits de rêves du monde”, de créer ensemble une forme concertante : partitions textes, et modèles électroacoustiques à imiter par l’ensemble. Pour voix enregistrées et ensemble instrumental – Kristoff K.Roll / Ensemble Dedalus

Depuis 2007, le duo Kristoff K.Roll constitue une bibliothèque sonore de récits de rêves. Des improvisations électroacoustiques s’enroulent autour de ces récits. Par l’ensemble Dedalus mettre en vibration “La bibliothèque de récits de rêves du monde”, de créer ensemble une forme concertante : partitions textes, et modèles électroacoustiques à imiter par l’ensemble. THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d'Eau Ville Toulouse lieuville THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d'Eau Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

GRANDE SUITE À L’OMBRE DES ONDES Toulouse 2022-05-17 was last modified: by GRANDE SUITE À L’OMBRE DES ONDES Toulouse Toulouse 17 mai 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne