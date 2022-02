Grande suite à l’ombre des ondes Théâtre Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Théâtre Garonne, le mardi 17 mai à 20:00

### Musique – **Kristoff K.Roll / Ensemble Dedalus ** **[àlúnisson(s)](https://www.theatregaronne.com/evenements/2021-2022/alunissons)** Depuis 2007, le duo Kristoff K.Roll constitue une bibliothèque sonore de récits de rêves. Des improvisations électroacoustiques s’enroulent autour de ces récits, sous forme d’écoute au casque audio dans l’espace public. Un temps fort a été réalisé dans la jungle de Calais en 2016, qui a donné lieu à des représentations lors du Festival d’Automne à Paris en 2017. Puis France Musique a proposé au duo de composer des miniatures instrumentales pour « Création mondiale ». à partir de certains récits de rêve. De cette dernière aventure est née l’idée de proposer à l’ensemble Dedalus de mettre en vibration “La bibliothèque de récits de rêves du monde”, de créer ensemble une forme concertante : partitions textes, et modèles électroacoustiques à imiter par l’ensemble. C’est cette création mixte que nous aimerions vous proposer. ### Plus d’Infos : [Site du Théâtre Garonne](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/grande-suite-a-l-ombre-des-ondes) ![]() ### Infos pratiques : * Mardi 17 mai à 20h

Tarifs : 16€ /12€ (adhérent.es / réduit)

Culture Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

