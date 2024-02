Grande soirée rock & swing « Shake a boom » Dancing Le Broadway Rue Georges Charpak Portes-lès-Valence, vendredi 29 mars 2024.

Grande soirée rock & swing « Shake a boom » Dancing Le Broadway Rue Georges Charpak Portes-lès-Valence Drôme

Grande soirée dédiée aux danseurs Rock and Swing avec le talentueux groupe « Shake a Boom » ! Nous aurons aussi le privilège de recevoir Damien Hemaizia (Champion de France 2023) et Tamo Kekishvili pour une initiation et démo avant concert.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 21:00:00

fin : 2024-03-29

Rue Georges Charpak Dancing Le Broadway

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@dancing-broadway.com

L’événement Grande soirée rock & swing « Shake a boom » Dancing Le Broadway Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2024-02-12 par Valence Romans Tourisme