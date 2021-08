Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Grande soirée Rentrée Littéraire Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque La Grand-Plage, le jeudi 21 octobre à 18:30

Envie d’aide pour choisir quoi lire parmi les centaines de romans qui sortent chaque année à l’occasion de la rentrée littéraire ? Pour vous aider, vos bibliothécaires vous proposent une soirée conviviale. Vous pourrez découvrir leurs coups de cœur ainsi que les auteurs marquants de cette saison. Les livres présentés seront proposés à la vente par la Librairie Les Lisières.

Gratuit, Entrée libre

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix

