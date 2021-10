Versailles UGC Cyrano Versailles, Yvelines Grande Soirée Prix YouTubeurs d’Histoire UGC Cyrano Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Véritable phénomène en développement continu sur la toile, les vulgarisateurs d’Histoire transmettent leurs savoirs sur YouTube de manière ludique ou humoristique et se mettent en scène devant la caméra. Depuis 2018, Histoire de Lire, BNP Paribas et Histoire TV distinguent ces talentueux vidéastes francophones, en leur décernant trois prix : le Prix du Jury, le Prix du Public et le Prix Jeune Espoir. Les lauréats recevront leurs récompenses lors de la grande soirée des YouTubeurs d’Histoire le vendredi 19 novembre au cinéma UGC Cyrano à Versailles ! Inscrivez-vous à la soirée et rencontrez vos youTubeurs préférés ! Du 15 octobre au 15 novembre, votez pour le Prix du Public sur histoiredelire.fr.

Une navette au départ de Paris sera mis en place.

