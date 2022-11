Grande soirée Poule au pot au profit du Téléthon Gavray-sur-Sienne Gavray-sur-Sienne Catégories d’évènement: Gavray-sur-Sienne

Manche

Grande soirée Poule au pot au profit du Téléthon Gavray-sur-Sienne, 2 décembre 2022, Gavray-sur-Sienne. Grande soirée Poule au pot au profit du Téléthon

44 rue de la Poterie Salle des fêtes de Gavray-sur-Sienne Gavray-sur-Sienne Manche Salle des fêtes de Gavray-sur-Sienne 44 rue de la Poterie

2022-12-02 19:30:00 – 2022-12-02

Salle des fêtes de Gavray-sur-Sienne 44 rue de la Poterie

Gavray-sur-Sienne

Manche Gavray-sur-Sienne Grande soirée Poule au pot au profit du Téléthon avec animation musicale. Grande soirée Poule au pot au profit du Téléthon avec animation musicale. Salle des fêtes de Gavray-sur-Sienne 44 rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gavray-sur-Sienne, Manche Autres Lieu Gavray-sur-Sienne Adresse Gavray-sur-Sienne Manche Salle des fêtes de Gavray-sur-Sienne 44 rue de la Poterie Ville Gavray-sur-Sienne lieuville Salle des fêtes de Gavray-sur-Sienne 44 rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne Departement Manche

Gavray-sur-Sienne Gavray-sur-Sienne Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gavray-sur-sienne/

Grande soirée Poule au pot au profit du Téléthon Gavray-sur-Sienne 2022-12-02 was last modified: by Grande soirée Poule au pot au profit du Téléthon Gavray-sur-Sienne Gavray-sur-Sienne 2 décembre 2022 44 rue de la Poterie Salle des fêtes de Gavray-sur-Sienne Gavray-sur-Sienne Manche Gavray-sur-Sienne manche

Gavray-sur-Sienne Manche