GRANDE SOIRÉE MONTAGNE LES ALPES ITALIENNES (LES DOLOMITES) Joinville, samedi 2 mars 2024.

Tout public

Sur place ou à emporter, venez découvrir les spécialités culinaires de Dolomites (les Alpes Italiennes) chez le nouveau traiteur italien Murano Laboratorio

Pour un menu à 20 euros (boisson non comprise) vous pourrez déguster soupe, polenta et frico des dolomites et beignet.

Réservations au 06 71 01 66 14 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-02

6 Rue du Temple

Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est

