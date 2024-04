Grande Soirée Milonga SEMAPHORE Trébeurden, lundi 29 juillet 2024.

Grande Soirée Milonga SEMAPHORE Trébeurden Côtes-d’Armor

Dans le cadre du festival Tango par la côte, Milonga avec le TDJ Martin LIONTI et ses vinyles, Argentin d’origine, né à Quilmes, bercé par le tango dès son plus jeune âge. Passionné par cette danse mais aussi par cette musique dans toute sa complexité et les vinyles, qui enveloppent les danseurs de leur son riche et authentique. Martin s’adapte aux danseurs et accompagne leur énergie jusqu’au bout de chacun de ses sets. Amoureux de l’âge d’or qu’il mixe au point de mettre parfois le feu à la piste !.. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-29 21:00:00

fin : 2024-07-29 02:00:00

SEMAPHORE SEMAPHORE 7-9 rue des Plages

Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne sha.tangoparlacote@gmail.com

L’événement Grande Soirée Milonga Trébeurden a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose