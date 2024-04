Grande soirée Milonga Trébeurden, samedi 27 juillet 2024.

Grande soirée Milonga Trébeurden Côtes-d’Armor

L’orchestre BANDONEGRO et le TDJ Antonio Rodriguez de Bordeaux animeront la milonga. BANDONEGRO, orchestre de tango polonais de classe mondiale, est l’un des interprètes les plus intrigants et les plus reconnaissables de l’âge d’or du tango. Antonio, TDJ dans de nombreux festivals dont celui de Tarbes, crée une bonne énergie et une addiction chez les danseurs, pour les faire voyager, à travers le Tango Traditionnel… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 21:00:00

fin : 2024-07-27 02:00:00

SEMAPHORE 7-9 rue des Plages

Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne sha.tangoparlacote@gmail.com

L’événement Grande soirée Milonga Trébeurden a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose