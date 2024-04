Grande Soirée Milonga de clôture du festival Trébeurden, mardi 30 juillet 2024.

Grande Soirée Milonga de clôture du festival Trébeurden Côtes-d’Armor

Dans le cadre du festival Tango par la côte, la Milonga du mardi 30 juillet clôturera le Festival avec l’Orquesta QUINTETO SILBANDO accompagné par la chanteuse Ana Karina Rossi et le TDJ Wim Mestdagh de Belgique.

Le quintet franco-argentin est devenu l’incontournable des milongas, réputé pour son incroyable énergie et sa chanteuse charismatique.

Le TDJ Wim, danseur depuis 1997, se nourrit de ses 20 ans d’expériences pour musicaliser en s’adaptant aux danseurs. Ses sélections créent une bonne ambiance et un bal dynamique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 21:00:00

fin : 2024-07-30 02:00:00

SEMAPHORE 7-9 rue des Plages

Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne sha.tangoparlacote@gmail.com

L’événement Grande Soirée Milonga de clôture du festival Trébeurden a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose