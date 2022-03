Grande soirée loto Saint-Clair-de-la-Tour Saint-Clair-de-la-Tour Catégories d’évènement: Isère

Saint-Clair-de-la-Tour

Grande soirée loto Saint-Clair-de-la-Tour, 5 mars 2022, Saint-Clair-de-la-Tour. Grande soirée loto Salle Polyvalente de Saint Clair de La Tour Avenue du Stade Saint-Clair-de-la-Tour

2022-03-05 20:00:00 – 2022-03-05 Salle Polyvalente de Saint Clair de La Tour Avenue du Stade

Saint-Clair-de-la-Tour Isère Saint-Clair-de-la-Tour 6000€ de lots!

Vélo électrique, vélo, téléviseur, bon voyage, vol planeur, caddie, petit électroménager…

Pass sanitaire obligatoire +33 6 72 14 15 45 Salle Polyvalente de Saint Clair de La Tour Avenue du Stade Saint-Clair-de-la-Tour

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Clair-de-la-Tour Autres Lieu Saint-Clair-de-la-Tour Adresse Salle Polyvalente de Saint Clair de La Tour Avenue du Stade Ville Saint-Clair-de-la-Tour lieuville Salle Polyvalente de Saint Clair de La Tour Avenue du Stade Saint-Clair-de-la-Tour Departement Isère

Saint-Clair-de-la-Tour Saint-Clair-de-la-Tour Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-clair-de-la-tour/

Grande soirée loto Saint-Clair-de-la-Tour 2022-03-05 was last modified: by Grande soirée loto Saint-Clair-de-la-Tour Saint-Clair-de-la-Tour 5 mars 2022 Isère Saint-Clair-de-la-Tour

Saint-Clair-de-la-Tour Isère