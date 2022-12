Grande soirée festive et feu d’artifice La Coquille La Coquille Catégories d’évènement: Dordogne

La Coquille

Grande soirée festive et feu d’artifice La Coquille, 4 août 2023, La Coquille . Grande soirée festive et feu d’artifice Stade La Coquille Dordogne

2023-08-04 18:00:00 – 2023-08-04 La Coquille

Dordogne 2 spectacles, un groupe de rock et un groupe des années 80 à nos jours

Grand feu d’artifice vers 23H00. 2 spectacles, un groupe de rock et un groupe des années 80 à nos jours

Grand feu d’artifice vers 23H00. +33 6 74 92 94 58 Comité des fêtes sud ouest

La Coquille

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, La Coquille Autres Lieu La Coquille Adresse Stade La Coquille Dordogne Ville La Coquille lieuville La Coquille Departement Dordogne

La Coquille La Coquille Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-coquille/

Grande soirée festive et feu d’artifice La Coquille 2023-08-04 was last modified: by Grande soirée festive et feu d’artifice La Coquille La Coquille 4 août 2023 Dordogne La Coquille Stade La Coquille Dordogne

La Coquille Dordogne