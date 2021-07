Sauvian Sauvian Hérault, Sauvian GRANDE SOIREE ESPAGNOLE Sauvian Sauvian Catégories d’évènement: Hérault

Sauvian

GRANDE SOIREE ESPAGNOLE Sauvian, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Sauvian. GRANDE SOIREE ESPAGNOLE 2021-07-24 21:30:00 – 2021-07-24

Sauvian Hérault Sauvian Une soirée aux accents d’Espagne avec le groupe Flamenco et 4 couples de danseurs Champions d’Espagne et d’Europe. Une soirée aux accents d’Espagne avec le groupe Flamenco et 4 couples de danseurs Champions d’Espagne et d’Europe. +33 4 67 39 50 27 Une soirée aux accents d’Espagne avec le groupe Flamenco et 4 couples de danseurs Champions d’Espagne et d’Europe. sauvian dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sauvian Étiquettes évènement : Autres Lieu Sauvian Adresse Ville Sauvian lieuville 43.29525#3.26106