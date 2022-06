Grande soirée du 14 juillet – repas dansant et feux d’artifices

2022-07-14 – 2022-07-14 EUR 15 15 A l’occasion de la fête nationale, l’équipe du comité des fêtes de Castillonnès vous attend nombreux pour une soirée conviviale et festive :

A 19h : accueil des estivants et apéritif offert par la mairie

A 20h : repas dansant (melon, saucisse de Toulouse/frites, fromage et dessert), n’oubliez pas de réserver au préalable et apportez vos couverts.

23h : feux d’artifices

