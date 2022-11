Grande soirée des 15 ans du Plan Climat et cloture de la concertation Hôtel de Ville Paris Catégories d’évènement: île de France

Afin de célébrer la clôture de la concertation et de faire le point sur cette dernière, la Ville de Paris vous invite à sa grande soirée « 15 ans du plan Climat et demain ? » Rendez-vous à l’Hôtel de Ville le 12 décembre de 18h à 22h ! Cette soirée est l’occasion de revenir sur le chemin parcouru par la Ville de Paris en matière de transition écologique et énergétique qui a débuté en 2007 avec son premier Plan Climat. Assistez à la clôture de la concertation et son premier bilan pour y voir plus clair sur les actions à mener dès demain ! Hôtel de Ville Place de l’Hotel de Ville 75004 Paris Contact :

