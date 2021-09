Compans Salle Coluche- cour de la Mairie - 77290 Compans Compans, Seine-et-Marne Grande soirée de musique classique Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans Compans Catégories d’évènement: Compans

Les Automnales de Compans ————————- ### À 19h30 : DUEL OPUS avec Laurent CIRADE & Nathalie MIRAVETTE : Nathalie Miravette, pianiste aux doigts de fée rejoint Laurent Cirade (violoncelle). La féminité brute de l’un rencontre l’espièglerie garçonne de l’autre et la partition devient savoureuse. Lui, le colosse derrière son fragile violoncelle et elle, toute petite derrière son imposant piano à queue, ils se cherchent, ils se provoquent, ils se toisent pour mieux se rencontrer et trouver enfin l’accord. Un couple de musiciens qui font de ce duel un duo d’humour, d’amour, et de poésie, car pour trouver l’unisson, il faut batailler aux accents du classique, du jazz ou du rock… sans se renvoyer dans les cordes ou rester sur la touche. ### À 21h : l’Orchestre ÉCORCE dirigé par Sylvain LECLERC : Programme symphonique : Les poèmes symphoniques – Saint Saëns, Moussorgsky, Lizst – La danse Macabre – Camille Saint Saëns – Une nuit sur le mont chauve – Moussorgsky **Salle Coluche – ouverture des portes à 19h** **Tarifs : 15 € extérieurs – 10 € pour les companais(es) Offert aux enfants de – 16 ans accompagnés par un adulte** **BILLETTERIE DISPONIBLE EN MAIRIE – POINTS DE VENTE FRANCE BILLET** Réservez vite, les places sont limitées !

Pour la 5ème saison des “Automnales de Compans”, la commune de Compans vous propose samedi 20 novembre 2021 à 19h30 DUEL OPUS avec Laurent CIRADE & Nathalie MIRAVETTE suivi de l’Orchestre ÉCORCE Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans cour de la mairie Compans Compans Seine-et-Marne

