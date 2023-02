GRANDE SOIRÉE DE L’ELEVATOR PITCH Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Herault Rendez-vous pour les entreprise : concept de rencontres professionnelles du GRACE Business Club.

Par tables de 6 distribuées complètement au hasard, vous avez 15 minutes pour vous présenter comme vous le voulez.

Au bout des 15 minutes, 1 rapporteur (auto-désigné ou tiré au sort) a 3 minutes pour parler de lui et de ses 5 collègues de tables devant l’assemblée . *** AU PROGRAMME ***

18H30 : Accueil des participants.

19H00 : Première séquence ELEVATOR de 15 minutes.

19H15 : Lancement des PITCH 3 minutes.

19H45 : Pause apéritive et redistribution des tables pour le deuxième tour.

20H15 : 2ème séquence ELEVATOR de 15 minutes.

20H30 : Lancement des deuxièmes PITCH 3 minutes.

