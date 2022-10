GRANDE SOIREE DE GALA ET SOLIDARITE Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

GRANDE SOIREE DE GALA ET SOLIDARITE

2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

2022-11-05 20:00:00 – 2022-11-05 23:30:00

Moselle L’Association Agir Ensemble présente sa grande soirée de Gala et de Solidarité : ensemble pour une soirée inoubliable et solidaire !

Les bénéfices seront reversés pour les personnes atteinte d’un cancer sous forme de don en appareillage à l’hôpital Robert Pax.

Demi-tarif pour les – de 10 ans. Restauration et buvette sur place (salade de pommes de terre, viennoises, sandwichs et café-gâteaux). Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Sarreguemines. agirensemble57@yahoo.fr +33 6 81 36 32 88 Sarreguemines

