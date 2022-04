Grande soirée de concerts en plein air Miers Miers Catégories d’évènement: Lot

Miers Lot Miers Le Cantou de Floirac propose une belle et bonne scène de plein air, sur le site sauvage de Barrières, pour fêter l’été et la musique avec brio.

Buvette et restauration sur place. +33 6 38 51 38 91 cantoufloirac

