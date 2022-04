Grande soirée de basket handisport Lannion, 9 avril 2022, Lannion.

Le CTH LANNION rencontrera l’équipe de BORDEAUX pour la 18ème journée du championnat de basket handisport de Nat A.

Une grande animation avec le DJ Domi et un animateur sera proposée pendant les temps morts et à la mi-temps ainsi qu’une prestation de Zumba.

Le CTH compte aussi sur la présence de nombreux élus , partenaires avec un espace VIP.

Tous les sportifs lannionais sont invités à venir découvrir le basket handisport de haut niveau et nous soutenir dans un match qui s’annonce très disputé: VENEZ NOMBREUX les joueurs vous attendent .

gerard.guivarch@wanadoo.fr

