Grande soirée dansante – Soirée Auberge Espagnole Salon-de-Provence Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Grande soirée dansante – Soirée Auberge Espagnole Salon-de-Provence, 14 janvier 2023, Salon-de-Provence . Grande soirée dansante – Soirée Auberge Espagnole 19 Boulevard Aristide Briand C/o Mairie Salon de Provence Espace Charles Trenet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône C/o Mairie Salon de Provence 19 Boulevard Aristide Briand

2023-01-14 20:00:00 – 2023-01-14

C/o Mairie Salon de Provence 19 Boulevard Aristide Briand

Salon-de-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 13 13 Orchestre de Rock et Société, Latino



Photographe pro



Réservation souhaité au WhatsApp : 06.76.65.33.37 Grande soirée dansante avec Salon Danse – Soirée Auberge Espagnole



Samedi 14 janvier dès 20h00 – Sylvie et Davina +33 6 76 65 33 37 C/o Mairie Salon de Provence 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Salon-de-Provence Espace Charles Trenet Adresse Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône C/o Mairie Salon de Provence 19 Boulevard Aristide Briand Ville Salon-de-Provence lieuville C/o Mairie Salon de Provence 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence Espace Charles Trenet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-de-provence/

Grande soirée dansante – Soirée Auberge Espagnole Salon-de-Provence 2023-01-14 was last modified: by Grande soirée dansante – Soirée Auberge Espagnole Salon-de-Provence Salon-de-Provence Espace Charles Trenet 14 janvier 2023 19 Boulevard Aristide Briand C/o Mairie Salon de Provence Espace Charles Trenet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône