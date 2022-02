Grande soirée conte en soutien à La Marches des Conteurs Truinas Truinas Catégories d’évènement: Drôme

Truinas

Grande soirée conte en soutien à La Marches des Conteurs Truinas, 26 mars 2022, Truinas. Grande soirée conte en soutien à La Marches des Conteurs Les Hauches Gaec Zingaran Truinas

2022-03-26 – 2022-03-26 Les Hauches Gaec Zingaran

Truinas Drôme Truinas Organisé par la marche des conteurs zingaran26@gmail.com +33 6 95 30 23 28 Les Hauches Gaec Zingaran Truinas

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Truinas Autres Lieu Truinas Adresse Les Hauches Gaec Zingaran Ville Truinas lieuville Les Hauches Gaec Zingaran Truinas Departement Drôme

Truinas Truinas Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/truinas/

Grande soirée conte en soutien à La Marches des Conteurs Truinas 2022-03-26 was last modified: by Grande soirée conte en soutien à La Marches des Conteurs Truinas Truinas 26 mars 2022 Drôme Truinas

Truinas Drôme