Gensac Gensac Gensac, Gironde Grande soirée choucroute royale Gensac Gensac Catégories d’évènement: Gensac

Gironde

Grande soirée choucroute royale Gensac, 6 novembre 2021, Gensac. Grande soirée choucroute royale 2021-11-06 – 2021-11-06

Gensac Gironde Gensac Soirée au Café de la Paix dans le village, animée par “In Vino Véritas”.

Places limitées – 20€/pers – réservations obligatoire avant le 03/11 . Soirée au Café de la Paix dans le village, animée par “In Vino Véritas”.

Places limitées – 20€/pers – réservations obligatoire avant le 03/11 . Soirée au Café de la Paix dans le village, animée par “In Vino Véritas”.

Places limitées – 20€/pers – réservations obligatoire avant le 03/11 . Asso La paix Gensac dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gensac, Gironde Autres Lieu Gensac Adresse Ville Gensac lieuville 44.806#0.07154