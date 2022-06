Grande soirée « Cabaret Lumières », 22 juillet 2022, .

Grande soirée « Cabaret Lumières »



2022-07-22 – 2022-07-22

Venez partager des moments d’émotion et de frisson avec Dany Lary et des artistes du monde entier :

– Magie,

– Illusion,

– Humour,

– Danse,

– Ventriloque,…



Spectacle gratuit et libre d’accès. Continuons à prendre soin de nous, de tous et respectons les gestes barrières.

La Ville de Marignane vous propose sur le cours Mirabeau une grande soirée sur le thème « Cabaret Lumières ».

Venez partager des moments d’émotion et de frisson avec Dany Lary et des artistes du monde entier :

– Magie,

– Illusion,

– Humour,

– Danse,

– Ventriloque,…



Spectacle gratuit et libre d’accès. Continuons à prendre soin de nous, de tous et respectons les gestes barrières.

dernière mise à jour : 2022-06-20 par