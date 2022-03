Grande soirée cabaret et dansante à Campneuseville Campneuseville Campneuseville Catégories d’évènement: Campneuseville

Campneuseville Seine-Maritime Campneuseville Grande soirée cabaret et dansante à la salle polyvalente, animée par Myriam et Sylvain accompagnés de leur musicien et leurs danseurs. Soirée exceptionnelle pour fêter l’anniversaire de l’association “Campneuseville d’hier à aujourd’hui” Une grande soirée pour s’amuser ensemble, entre toutes les générations, grâce à un orchestre de 6 musiciens, chanteurs et chanteuses, qui animeront en direct le repas puis toute la soirée pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

Du musette au disco, en passant par toutes les danses, c’est la soirée idéale pour s’amuser entre amis et/ou en famille. Les bénévoles de « Campneuseville d’hier à aujourd’hui » vous prépareront un repas espagnol dans une formule inédite et « Tout compris » :

Kir et Tapas / Paella (réalisée devant vous) / Salade-Fromage / Dessert / Café Boissons comprises pendant le repas, jusqu’au café : Kir, 1/2 Bouteille de vin (rosé ou rouge) ou 50cl de bière ou boisson non alcoolisée, 1 café. Tarifs : 29.00€ / Adulte – 10.00€ /Enfant -12 ans. Réservation obligatoire avant le 15 mars

Infos : 06 47 16 75 39 – j.deconynck@gmail.com – www.cdhaa.fr Salle des fêtes 1 Route Neuve Campneuseville

