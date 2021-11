Saint-Maximin Saint-Maximin Oise, Saint-Maximin Grande soirée année 80 Saint-Maximin Saint-Maximin Catégories d’évènement: Oise

Saint-Maximin

Grande soirée année 80 Saint-Maximin, 10 novembre 2021, Saint-Maximin. Grande soirée année 80 Saint-Maximin

2021-11-10 20:00:00 – 2021-11-10 02:00:00

Saint-Maximin Oise 17 17 de 20h à 2h

LIVE DJ HEFASH A GAGNER :

3 Paires de Rollers IMPALA

30 Paires de chaussettes impala

Goodies IMPALA

Tarif 17€ Hors location de roller Réservation: info@libertyroller.com ou sur www.livertyroller.com Avec la participation d’OCTAV’EVENTS de 20h à 2h

LIVE DJ HEFASH A GAGNER :

3 Paires de Rollers IMPALA

30 Paires de chaussettes impala

Goodies IMPALA

Tarif 17€ Hors location de roller Réservation: info@libertyroller.com ou sur www.livertyroller.com Avec la participation d’OCTAV’EVENTS info@libertyroller.com +33 3 44 31 08 99 https://www.libertyroller.com/FR/index.awp de 20h à 2h

LIVE DJ HEFASH A GAGNER :

3 Paires de Rollers IMPALA

30 Paires de chaussettes impala

Goodies IMPALA

Tarif 17€ Hors location de roller Réservation: info@libertyroller.com ou sur www.livertyroller.com Avec la participation d’OCTAV’EVENTS liberty roller

Saint-Maximin

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Maximin Autres Lieu Saint-Maximin Adresse Ville Saint-Maximin lieuville Saint-Maximin