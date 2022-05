GRANDE SOIRÉE À LA PRAIRIE DES FILTRES (FESTIVAL DE TOULOUSE) Toulouse, 16 juillet 2022, Toulouse.

GRANDE SOIRÉE À LA PRAIRIE DES FILTRES (FESTIVAL DE TOULOUSE) Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES Toulouse

2022-07-16 20:00:00 – 2022-07-16 Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES

Toulouse 31300

28 EUR Thomas Valverde « Le pianiste des rêves »

Seul sur scène, avec un dispositif de claviers regroupant pianos, synthétiseurs et textures électroniques, dans la lignée d’un Nils Frahm ou Olafur Arnalds, Thomas Valverde développe un son unique où la transe et l’introspection s’entremêlent.

Durée : 1h

Julien Clerc et l’Orchestre National du Capitole de Toulouse

Julien Clerc a carte blanche pour un concert pop-symphonique avec l’Orchestre National du Capitole sous la direction d’Yvan Cassar et Felix Mildenberger.

Avec des solistes classiques d’exception, Natalie Dessay et d’autres invités prestigieux, cette soirée au programme inédit s’annonce magique !

Durée : 1h45

Kavinsky

Kavinsky nous fait l’immense plaisir de jouer à Toulouse ses grands tubes dont les mythiques NightCall et Roadgame, mais aussi de nous dévoiler son 2e album qui vient tout juste de paraître.

Durée : 1h15

Découvrez la grande soirée du festival !

La rencontre des musiques, la magie des concerts sous les étoiles.

Artistes : Thomas Valverde, piano / Julien Clerc / Orchestre National du Capitole de Toulouse / Kavinsky

Thomas Valverde « Le pianiste des rêves »

Seul sur scène, avec un dispositif de claviers regroupant pianos, synthétiseurs et textures électroniques, dans la lignée d’un Nils Frahm ou Olafur Arnalds, Thomas Valverde développe un son unique où la transe et l’introspection s’entremêlent.

Durée : 1h

Julien Clerc et l’Orchestre National du Capitole de Toulouse

Julien Clerc a carte blanche pour un concert pop-symphonique avec l’Orchestre National du Capitole sous la direction d’Yvan Cassar et Felix Mildenberger.

Avec des solistes classiques d’exception, Natalie Dessay et d’autres invités prestigieux, cette soirée au programme inédit s’annonce magique !

Durée : 1h45

Kavinsky

Kavinsky nous fait l’immense plaisir de jouer à Toulouse ses grands tubes dont les mythiques NightCall et Roadgame, mais aussi de nous dévoiler son 2e album qui vient tout juste de paraître.

Durée : 1h15

Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES Toulouse

dernière mise à jour : 2022-05-25 par