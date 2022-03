Grande séries télévisées à succès Cherbourg-en-Cotentin, 1 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Grande séries télévisées à succès Place du général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

2022-04-01 20:45:00 20:45:00 – 2022-04-01 22:15:00 22:15:00 Place du général de Gaulle Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Concert de musique des génériques de grandes séries télévisée à succès.

Au programme : J.A.G, Thor, Westworld,Downtown Abbey, Spiderman, Guardian of the Galaxy, Avengers Endgame, Avengers Age of Ultron, The Simpsons, Game of Thrones, Stargate.

Ce concert sera organisé en partenariat avec l’association Les Enfants de KARA.0.

eric.laurent72@wanadoo.fr +33 6 19 88 15 70

dernière mise à jour : 2022-02-18 par