Grande semaine de Sensibilisation au Handicap La Ferté-Saint-Aubin, lundi 11 mars 2024.

Grande semaine de Sensibilisation au Handicap La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Cette grande semaine aura lieu du 11 au 21 mars 2024

Des sensibilisations, ludiques et conviviales, auprès des scolaires, des professionnels et du grand public seront proposées, gratuitement, en accueil libre ou sur inscription selon le cas.

Exposition Photos

Ateliers Loisirs pour tous

Rando’Partagée

Défis sportifs

Opération Chaussettes dépareillées .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11

fin : 2024-03-22

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire

