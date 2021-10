Paris Chapelle Sainte Radegonde Paris Grande séance d’éveil à la Foi Chapelle Sainte Radegonde Paris Catégorie d’évènement: Paris

Chapelle Sainte Radegonde, le dimanche 13 février 2022 à 10:00 Un dimanche par mois, une messe adaptée aux enfants de 4 à 6 ans suivie d’une activité Chapelle Sainte Radegonde 34 rue du Rendez-vous 75012 PARIS Paris Paris

2022-02-13T10:00:00 2022-02-13T11:00:00

